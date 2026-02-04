Hochwasser, Stromausfälle, Unsicherheit: Der Zivilschutz-Experte Martin Schelleis ordnet ein, wie gut Deutschland auf Krisen vorbereitet ist – und warum private Vorsorge wichtig ist.
Hochwasser, Pandemien, Stromausfälle, Cyberangriffe, Krieg, Brände – Krisen werden immer wahrscheinlicher. Gleichzeitig ist die Fähigkeit vieler Menschen, sich im Ernstfall selbst zu versorgen, gering. Was das für den Bevölkerungsschutz bedeutet und wie gut Deutschland auf die nächste Krise vorbereitet ist, ordnet Martin Schelleis ein. Er ist Bundesbeauftragter für Krisenresilienz bei den Maltesern und einer der führenden Zivilschutzexperten in Deutschland.