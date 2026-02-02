Krisenvorsorge im Rems-Murr-Kreis: „Vorsorge beginnt nicht erst bei Hochwasser“ – Lehren aus dem Schnee

Der Schneefall vergangene Woche legte vielerorts den Alltag lahm. Das sagt mehr über fehlende Vorbereitung als über extremes Wetter, findet unsere Autorin Marie Part.
Als starker Schneefall die Straßen im Rems-Murr-Kreis vergangene Woche in einen Hindernisparcours verwandelte und sich Autounfälle häuften, ging für viele nichts mehr. So manche Bahn stellte zeitweise den Betrieb ein, Autos kamen nicht voran – ein Schneepflug wurde sogar selbst in einen Unfall verwickelt. Es war kein Jahrhundertereignis. Und doch reichte es, um den Alltag aus dem Takt zu bringen.