Am Kipppunkt: Was bringt die Klimakonferenz?

Zehn Jahre nach dem Abkommen von Paris ist die Klimakrise alles andere als bewältigt. Stattdessen sind die Probleme noch größer geworden. Nun gibt es ein Krisentreffen an einem ganz besonderen Ort.
Vor zehn Jahren brach Jubel aus in Paris: Nach zähem Ringen hatte sich die Weltgemeinschaft darauf verständigt, die Klimakrise in den Griff bekommen zu wollen. Das Pariser Klimaabkommen war geboren. Inzwischen hat sich die Krise aber deutlich weiter zugespitzt. Man trifft sich in Brasilien am Rande des für das Weltklima so wichtigen Tropenwalds am Amazonas.