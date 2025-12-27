(Krisen-)Region Stuttgart: Wo sind die Mutmacher?

Angesichts von Wirtschaftsflaute, Finanzlöchern und Kürzungen wächst in Stuttgart und der Region die Depri-Stimmung. Was tun? Aufbruch ist auch Kopfsache, kommentiert Jan Sellner.
Falls es Sie interessiert, wo in der gegenwärtigen Zeit Mut zu finden ist, dann empfiehlt sich ein Besuch in der Sieglestraße 33 in Stuttgart-Feuerbach. Dort hat das BHZ, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung, vor wenigen Wochen eine neue Werkstatt eröffnet. Rund 90 Mitarbeitende sind dort in den Bereichen Hauswirtschaft, Catering, Verpackung, technische Dienstleistungen und in einer Kreativwerkstatt beschäftigt. Im Erdgeschoss gibt es ein Café. Und überall im Haus gibt es Mut.