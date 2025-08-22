Intel bekommt Donald Trump zufolge einen neuen Großaktionär: Die US-Regierung. Der Deal um einen Anteil von zehn Prozent ist laut dem US-Präsidenten gesichert.
Santa Clara - Der kriselnde Chipkonzern Intel hat laut Präsident Donald Trump dem Einstieg der US-Regierung mit einem Anteil von zehn Prozent zugestimmt. "Ich denke, es ist ein großartiger Deal für sie", sagte Trump im Weißen Haus. Nähere Details gab es zunächst nicht. Aber nach bisherigen Angaben geht es darum, dass der US-Staat die Beteiligung als Gegenleistung für die im vergangenen Jahr zugesagten Subventionen von über zehn Milliarden Dollar bekommt.