Kriselnder Chipkonzern: Intel-Aktie steigt nach Bericht zu Einstieg der Regierung

Könnte Intel bald die US-Regierung als einen Aktionär begrüßen? Diese Aussicht lässt den Kurs des angeschlagenen Chipkonzerns kräftig steigen.
Santa Clara - Die Aktie des kriselnden Chipkonzerns Intel ist nach einem Bericht über einen möglichen Einstieg der US-Regierung um mehr als sieben Prozent hochgesprungen. Der Finanzdienst Bloomberg schrieb, die Regierung von Donald Trump spreche mit dem Unternehmen über eine Beteiligung. Der Schritt solle die Bemühungen von Intel unterstützen, die US-Produktion auszuweiten.