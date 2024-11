Kriselnde Autobranche: Ford-Jobabbau: Betriebsrat bangt um Zukunft des Standorts

3 Viele Ford-Mitarbeiter in Köln sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Foto: Oliver Berg/dpa

Nach der Nachricht von massiven Jobkürzungen bei Ford rief der Betriebsrat zur Infoversammlung. In zwei Hallen gab es 8000 Plätze, die allesamt belegt wurden. Der Frust ist groß, auch Tränen flossen.











Link kopiert



Köln - Mit den drastischen Jobabbau-Plänen des Ford-Managements sieht der Betriebsrat die Zukunft des US-Autobauers in Deutschland in Gefahr. "Das ist eine massive Standortgefährdung", sagte der Ford-Deutschland-Betriebsratschef Benjamin Gruschka und sprach von einem "brutalen Abbauplan", der "inakzeptabel" sei. Der IG-Metall-Sprecher bei Ford, David Lüdtke, sagte: "Wenn dieser Plan in die Tat umgesetzt wird, ist das die Zerlegung unseres Standorts und das ist für uns dann auch ein Sterben auf Raten."