Neu in der Calwer Passage Zu Besuch in Stuttgarts erster Blow-Dry-Bar

Verica Pavlovic ist keine Unbekannte in Stuttgart. Die 42-jährige hat mit "To Je To" bereits ihren zweiten Store eröffnet - mit einem ausgefallenen Konzept, das auch Männer begeistern soll. Wir haben sie in der neuen Calwer Passage besucht.