Krise in der Weinbranche: Streik bei der Felsengartenkellerei Besigheim

Warnstreik statt Wein: Am Montag sind etwa 20 Mitarbeiter einem Aufruf der Gewerkschaft gefolgt. Der Streik in Hessigheim dürfte bislang einzigartig sein. Worum geht es?
Das dürfte die Weinbranche in der Region noch nicht gesehen haben: Etwa 20 Mitarbeiter der Felsengartenkellerei Besigheim (Kreis Ludwigsburg) haben am Montag für zwei Stunden die Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hatte zum Warnstreik aufgerufen. Es ist der erste Streik in der Geschichte der Felsengartenkellerei, womöglich der erste Streik in der Weinbranche in der Region.