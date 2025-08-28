Krise in der Gastronomie: Streit um Mehrwertsteuersenkung spitzt sich zu – „Geht ums Überleben“

Die Gewerkschaft NGG warnt vor Mitnahmeeffekten für die Gastronomen. Wirte aus dem Kreis Ludwigsburg weisen den Vorwurf scharf zurück. Die Preise senken sie wohl trotzdem nicht.
Wer in nächster Zeit ins Restaurant geht, sollte die Speisekarte abfotografieren. Das jedenfalls rät die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Region Stuttgart, zu der auch der Landkreis Ludwigsburg gehört. Denn wenn wie geplant zum 1. Januar 2026 die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf sieben Prozent sinkt und die Preise trotzdem gleich bleiben, könne man beim Wirt nachhaken: „Wo sind die zwölf Prozent geblieben?“