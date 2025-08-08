Krise in der Autoindustrie: Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen nach der Abfindung

Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.

Es sind unsichere Zeiten in der Autoindustrie. Die Automobilkonzerne Mercedes-Benz und Porsche bauen Tausende Stellen ab – und auch der Technologiekonzern Bosch muss Arbeitsplätze streichen. Bei Mercedes-Benz und Bosch versucht man, mit Abfindungen mehr Menschen zum Gehen zu bewegen. Wir haben Menschen getroffen, die einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben, und sie gefragt, was sie zukünftig machen.

Mercedes-Entwickler mit KI-Startup

Kapilan Koch arbeitet nicht mehr an der Fahrzeugsoftware, dafür in seinem Start-Up an einem KI-Tool. Foto: Stefanie Schlecht

Kapilan Koch, 35 Jahre, war Entwickler im Sindelfinger Standort von Mercedes-Benz und hat dort an der Fahrzeugsoftware gearbeitet. Ende Juli verließ er den Konzern und stieg ganz in sein nebenbei gegründetes KI-Startup Muse Machine ein.

Sportbegeisterte Mercedes-Mitarbeiterin eröffnet Fitness-Studio

Gesportelt wird künftig nicht mehr nur in der Freizeit: Melina Kreischer hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Foto: Ferdinando Iannone

Melina Kreischer, 31 Jahre, hat zehn Jahre bei Mercedes-Benz gearbeitet, zuletzt in Vaihingen in der Datenmonetarisierung. Dort hat sie unter anderem mit Städten erarbeitet, wo Fahrzeuge abrupt bremsen und Schilder oder Spiegel nötig sind. Ihre wahre Leidenschaft war aber immer der Sport – weshalb sie nun auch den Konzern verlassen hat und ein eigenes Lagree-Studio eröffnen wird.

Vom Aufbau des Online-Shops bei Bosch zum eigenen Online-Business

Patrizia Zeiner hat ein Online-Business für Frauen gegründet. Foto: Ines Rudel

Patrizia Zeiner, 39 Jahre, hat am Echterdinger Standort von Bosch Powertools gearbeitet und dort den Online-Shop des Elektrowerkzeugherstellers in ganz Europa mit aufgebaut. Nach acht Jahren und einer Auszeit, legte sie die goldenen Handschellen ab und hat sich mithilfe der Abfindung mit einem Online-Business selbstständig gemacht.

Nochmal an die Universität nach dem Ausstieg bei Bosch

Marius Manz, 25 Jahre alt, dürfte einer der Jüngsten sein, die eine Abfindung angenommen haben. Er verlässt das Schwieberdinger Bosch-Werk mit einer Abfindung und wird nochmal studieren – auch wegen der schlechten Nachrichten im Konzern.

Weg von Mercedes – hin zu Start-Up und Familie

Sven Feliks will sich nicht mehr durch drei teilen – und mehr Zeit für sein Start-Up und die Familie haben. Foto: Ines Rudel

Sven Feliks, 33 Jahre, hört nach 14 Jahren bei Mercedes auf und will Vollzeit in sein Start-Up einsteigen – auch weil er sich verlobt hat und mehr Zeit für die Familie haben will.

Alpakas kuscheln statt mit Excel zu jonglieren

Die Alpakas geben Patrick Stellmach etwas, das ihm sein alter Job bei Bosch weniger gegeben hat. Foto: Simon Granville

Patrick Stellmach, 37 Jahre, hat seinen Job als Ingenieur bei Bosch in Schwieberdingen an den Nagel gehängt und während er früher Excel-Tabellen befüllt und Datenmodelle berechnet hat, hat er jetzt eine Alpaka-Farm und bietet Wanderungen an – nachdem er sich schon während der Corona-Pandemie fragte, ob er in seinem alten Job noch richtig war.

Pizzen ausliefern statt Autos produzieren

Chrisostomos Vernarlis hat sein Büro im Sindelfinger Wer gegen eine Pizza-Filiale eingetauscht. Foto: Ferdinando Iannone

Chrisostomos Vernarlis, 41 Jahre, verlässt nach 24 Jahren seinen Arbeitsplatz in der Entwicklung bei Mercedes-Benz in Sindelfingen. Er hat zuletzt die Umbauten der S-Klasse in der Entwicklung geplant und betreibt nun einen Pizza-Lieferdienst in Tübingen.

