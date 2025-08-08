Krise in der Autoindustrie: Was kommt nach Mercedes und Bosch? – Das machen Menschen mit ihrer Abfindung

Tausende Stellen fallen in der Autoindustrie weg. Manche Beschäftigte bei Bosch und Mercedes nehmen die Abfindung und schlagen neue Wege ein. Hier erzählen sie, was sie nun machen.
Es sind unsichere Zeiten in der Autoindustrie. Die Automobilkonzerne Mercedes-Benz und Porsche bauen Tausende Stellen ab – und auch der Technologiekonzern Bosch muss Arbeitsplätze streichen. Bei Mercedes-Benz und Bosch versucht man, mit Abfindungen mehr Menschen zum Gehen zu bewegen. Wir haben Menschen getroffen, die einen Aufhebungsvertrag unterschrieben haben, und sie gefragt, was sie zukünftig machen.