Krise in Baden-Württemberg: Wohnungsbau bleibt „Sorgenkind“ – was die Branche fordert

Trotz leicht steigender Umsätze steckt die Bauwirtschaft weiter in der Krise. Warum die Branche vor allem auf den Wohnungsbau und die Infrastruktur im Land blickt.
Die Bauwirtschaft in Baden-Württemberg zeigt nach mehreren Krisenjahren erste Anzeichen einer leichten Erholung. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes stiegen die Umsätze von Januar bis November 2025 nominal um 2,6 Prozent. Richtig Schwung kommt jedoch noch nicht auf. „Wir kommen nur langsam aus der Krise“, sagt Markus Böll, Präsident der Bauwirtschaft Baden-Württemberg und selbst Bauunternehmer aus Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis). Die Situation sei „weiterhin äußerst unbefriedigend“, so Böll mit Verweis auf Zahlen. Er spricht von einer „Durststrecke“, die nach wie vor anhalte.