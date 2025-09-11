Krise im Weinbau: „30 bis 50 Hektar werden bis Jahresende brach liegen“

Immer mehr Wengerter im Bottwartal geben ihre Flächen auf. Plakate der Bottwartaler Winzer in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) sollen auf das Problem aufmerksam machen.
„Hier wächst bald nichts mehr. Es sei denn, du trinkst mit“, steht in großen Buchstaben auf riesigen Plakaten. Zu sehen sind die großformatigen Aufrufe im ganzen Bottwartal – mit Blick auf die Weinberge oder in den Weinbergen selbst. „Beste Wahl – trink regional“ und „Weinlandschaft ade?“ steht dort ebenfalls geschrieben. Aufgestellt haben die Plakate die Bottwartaler Winzer. Mit ihrer Werbeaktion will die Genossenschaft mit Sitz in Großbottwar auf ein großes Problem aufmerksam machen.