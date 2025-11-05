Krise im Fahrradmarkt: Jede fünfte Stelle bei JobRad in Freiburg fällt weg

JobRad streicht in Freiburg rund ein Fünftel der Stellen. Was bedeutet das für die 850 Beschäftigten und wie reagiert die Geschäftsführung auf die Krise im Fahrradmarkt?
Die nachlassende Nachfrage nach Diensträdern führt bei dem Leasingunternehmen JobRad zu einem Arbeitsplatzabbau. Es sollen rund ein Fünftel der Stellen wegfallen, wie ein Sprecher mitteilte. Eine genaue Zahl nannte er nicht. „Über diese anvisierte Größenordnung sowie über die konkrete Umsetzung wird nun im Rahmen des geplanten Verhandlungsprozesses mit dem Betriebsrat beraten.“ Bei der in Freiburg ansässigen JobRad GmbH sind 850 Männer und Frauen beschäftigt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Stellenabbau berichtet.