Krise im Einzelhandel: Deko-Kette Depot schließt 66 Filialen

Der Einzelhändler macht bundesweit erneut eine große Zahl an Geschäften dicht. Jetzt steht fest, welche Depot-Filialen betroffen sind. Es könnten noch mehr werden.
Großostheim - Die Deko-Kette Depot schließt im Zuge des laufenden Insolvenzverfahrens 66 Filialen. Das Unternehmen veröffentlichte auf seiner Internetseite eine entsprechende Liste. "Es geht wirtschaftlich leider nicht anders. Wir können nur Läden betreiben, die rentabel sind", sagte Depot-Geschäftsführer Christian Gries der Deutschen Presse-Agentur.