Krise der FDP: Höne warnt FDP vor Spaltung im Rennen um den Bundesvorsitz

2 Henning Höne kämpft um den Bundesvorsitz der FDP. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Existenzkrise, Führungsdebatte, zwei Kandidaten: Wie Henning Höne den Machtkampf mit Wolfgang Kubicki entschärfen will und warum der Ausgang des Duells das Schicksal der FDP bestimmen könnte.











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Duisburg - Im Wettbewerb um den FDP-Bundesvorsitz hat der nordrhein-westfälische Landesvorsitzende Henning Höne vor einem innerparteilichen Machtkampf gewarnt. Sowohl er als auch Wolfgang Kubicki kandidierten für das Comeback der FDP, sagte Höne auf einem Landesparteitag in Duisburg. "Wolfgang kandidiert nicht gegen mich, und ich kandidiere nicht gegen Wolfgang", rief Höne unter dem Applaus der rund 400 Delegierten. Es gebe zwischen ihnen zwar Unterschiede im Stil, Ton und in manchen Sachfragen. "Aber uns eint mehr, als uns trennt."