Krise beim Autositzhersteller: Recaro-Holding sieht sich nicht als Retter für Recaro in Kirchheim

Mark Hiller führt gleichzeitig die Flugzeugsitzsparte Recaro Aircraft Seating wie auch die in Stuttgart angesiedelte Holding.

Vorstandschef Mark Hiller bedauert die Situation, in die das 2011 abgespaltene Unternehmen geraten ist. Als Retter sieht er sich aber nicht. Was die Kirchheimer dennoch von der Holding lernen können.











Die Insolvenz des Autositzherstellers Recaro aus Kirchheim unter Teck beschäftigt auch die Recaro-Holding mit Sitz in Stuttgart. „Wir bedauern die Entwicklung bei unserem Lizenznehmer sehr. Es zeigt sich leider, dass die Situation in der Autoindustrie für viele Zulieferer sehr herausfordernd ist“, sagte der Holding-Chef Mark Hiller gegenüber unserer Zeitung. Gleichzeitig machte der Manager deutlich, wie er zu der Erwartung steht, die Holding könne in der gegenwärtigen Krisensituation zum Retter in der Not für den Autositzhersteller werden.