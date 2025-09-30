62 Millionen Euro brechen weg: Porsche-Krise erreicht Weissach: Drastischer Einschnitt bei der Gewerbesteuer

Mit einer Gewinnwarnung hat Porsche die Gewinnprognose massiv heruntergeschraubt. Für die Gemeinde Weissach bedeutet das einen drastischen Einschnitt bei der Gewerbesteuer.
Der Kämmerer Martin Oberstebrink hat stressige Tage hinter sich. Dabei gab es in seinem Job in der Gemeinde Weissach bisher eigentlich viel Freude: Dank des Autoherstellers Porsche, der am Rande des kleinen Ortes ein großes Entwicklungszentrum betreibt, flossen in der jüngsten Vergangenheit reichlich Gewerbesteuereinnahmen in die Gemeindekasse. Vor knapp zwei Wochen, an einem Freitagabend, trudelte im Rathaus dann aber eine folgenreiche Meldung ein. Viel zu Lachen gibt es seitdem nicht mehr.