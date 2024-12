1 Mit dem Thema VW ist er derzeit viel beschäftigt: Niedersachens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil dringt auf eine Lösung bei Volkswagen – und zwar vor Weihnachten. Im Interview spricht er auch über die Lage der SPD nach dem Bruch der Ampel und seine Wünsche in der Wirtschaftspolitik.











In Stephan Weils Büro in der Staatskanzlei in Hannover sieht es aufgeräumt aus. So gibt sich der niedersächsische Ministerpräsident auch im Gespräch – trotz großer Herausforderungen für die SPD und, wegen der VW-Krise, auch für ihn selbst.