Krise bei in.Stuttgart: Wasen-Chef Marcus Christen freigestellt „bis Vorwürfe aufgeklärt sind“

Die Nachricht kam überraschend – und sorgt für Wirbel. In die Freistellung von Wasen-Chef Marcus Christen war offenbar auch die Rathausspitze involviert. Was bisher bekannt ist.
Eine gewichtige Stimme aus dem Volksfest-Umfeld sagt, für ihn sei Marcus Christen immer der „Captain Jack Sparrow des Wasens“ gewesen – einer, der „alles überlebt“, der jedes Unwetter übersteht, egal, was passiert, egal, was man ihm vorwirft. Seit 20 Jahren lodert das Thema Platzvergabe rund um Volks- und Frühlingsfest. Doch hat Jack Sparrow diesmal verloren? Zumindest hat die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart Marcus Christen als Abteilungsleiter für die Feste und den Cannstatter Wasen ab sofort freigestellt.