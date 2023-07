1 Dunkle Wolken über der Stuttgarter S-Bahn Foto: imago/Arnulf/ Hettrich

Die zuletzt nochmals drastisch gesunkene Pünktlichkeit der S-Bahn lässt Bahnexperten in der Politik für die Zukunft schwarz sehen. Der bahnpolitische Sprecher der Bundestags-Grünen erwartet keine schnelle Erholung.









Die neusten Zahlen zur Pünktlichkeit der S-Bahn in Stuttgart bewertet der Grünen-Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel aus Filderstadt mit deutlichen Worten. „Es wurde schlichtweg zu wenig investiert und die Kapazität des Netzes nicht ausreichend erhöht, während die Takte der Linien verdichtet wurden. Es fahren mehr Züge als zuvor auf einem abgefahrenen Netz mit unzureichenden Kapazitäten und fehlenden Redundanzen“. Auf Gastels Nachfrage hatte die Bundesregierung Erhebungen vorgelegt, die zeigen, dass in keinem anderen der großen S-Bahnnetze in Deutschland zuletzt die Pünktlichkeit so stark zurückgegangen ist, wie in Stuttgart.