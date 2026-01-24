Kripo sucht Zeugen: Sexuelle Belästigung im Ludwigsburger Linienbus
Die drei jungen Männer sollen an der Haltestelle Neckarbrücke zugestiegen sein. Foto: Simon Granville

Eine 14-Jährige ist am Freitagnachmittag gegen 13.30 Uhr in einem Linienbus gegen ihren Willen umarmt und berührt worden. Nun werden Zeugen gesucht.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Freitagnachmittag gegen halb zwei in einem auf der Marbacher Straße fahrenden Linienbus ereignet haben soll. Demnach war eine 14-Jährige aus Richtung Neckarweihingen kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Obwohl nur wenige Fahrgäste im Bus saßen, setzte sich ein Jugendlicher, der mit zwei Kameraden an der Haltestelle Neckarbrücke zustieg, direkt neben das junge Mädchen im hinteren Bereich des Busses, legte unvermittelt den Arm um sie und berührte sie am Bein und am Oberkörper.

 

Laut Polizei schienen die beiden anderen männlichen Jugendlichen den Grapscher noch zu ermutigen. Die 14-Jährige verließ zwei Stationen weiter den Bus. Die drei jungen Männer konnte sie nur vage beschreiben: 16 bis 18 Jahre alt, dunkle Kleidung, teilweise Mützen auf dem Kopf.

Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail unter „hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de“ zu melden. Vor allem von einem schwarz gekleideten Mann mit Bart, der mit einer Sporttasche in der Hand an der Haltestelle „Untere Marbacher Straße“ zustieg und ebenfalls im hinteren Bereich des Busses Platz nahm, erhofft sich die Polizei wichtige Erkenntnisse zum Tatablauf. Dieser hatte sich wohl mit den jungen Männern auch unterhalten, nachdem die Geschädigte den Bus verlassen hatte.

 