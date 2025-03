Kripo gibt Entwarnung: Kinder in Fellbach waren nicht in Gefahr

Kinder in Fellbach waren nicht in Gefahr

1 Die Polizei gab nach ihren Ermittlungen und einer „abschließenden Bewertung des Sachverhalts“ Entwarnung (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein besorgter Vater in Fellbach war zunächst von einem versuchten Verbrechen an seinem achtjährigen Sohn ausgegangen. Doch nun hat die Kriminalpolizei Entwarnung gegeben.











Link kopiert



Zum Glück hat sich der Verdacht auf eine versuchte Entführung oder einen versuchten Kindesmissbrauch laut der Kriminalpolizei Waiblingen nicht bestätigt. Ein Vater in Fellbach war jedoch zunächst höchst besorgt darüber, was er von seinem Sohn am Wochenende hörte. Der Achtjährige erzählte ihm, er sei am Donnerstag vergangener Woche, 20. März, im Bereich der Maickler-Grundschule gegen 17 Uhr von zwei unbekannten Männern angesprochen worden. Diese hätten ihm Süßigkeiten versprochen und damit versucht, ihn in ein Auto zu locken.