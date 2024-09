Wohnhaus mit Werkstatt in Sinsheim brennt ab

1 In Sinsheim ist ein Gebäude abgebrannt – die Bewohner konnten sich retten (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In einem Gebäude, in dem sich Wohnungen und eine Autowerkstatt befinden, bricht am Morgen ein Brand aus. Das Haus ist größtenteils zerstört.











Ein Wohnhaus mit Autowerkstatt ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Brand geraten. Das Feuer sei am frühen Morgen ausgebrochen, verletzt worden sei aber niemand, teilte die Polizei mit. Das Gebäude sei größtenteils ausgebrannt.