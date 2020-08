10 In Esslingen hat in der Nacht zum Freitag ein Auto gebrannt. Foto: /SDMG / Kohls

In der Nacht zum Freitag hat in Esslingen ein Fahrzeug gebrannt. Der ausgerückten Feuerwehr gelang es, die Flammen zu löschen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Esslingen - Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zum Freitag um kurz nach Mitternacht zum Brand eines Autos an der Ecke Breslauer-/Karlsbader Straße ausgerückt. Laut Polizeiangaben war der am Fahrbahnrand geparkte Wagen aus noch unklarer Ursache in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, löschte die Flammen.

Den insgesamt entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 12.000 Euro. Das ausgebrannte Auto wurde abgeschleppt und zur Spurensicherung sichergestellt. Auch ein weiteres, vor dem brennenden Wagen geparktes Auto, wurde durch die Hitzeentwicklung beschädigt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/ 3990-0 um Zeugenhinweise.