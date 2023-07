1 Hinter dem Absperrband: Was die Kriminalstatistik 2021 der Stuttgarter Polizei verrät (Symbolbild). Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott

Die falschen Enkel und Polizisten müssen mehr Aufwand betreiben, um ihre Opfer abzuzocken – bei weniger Ertrag. Stuttgarts Kriminalstatistik für 2021 bietet bemerkenswerte Trends.









Die künftigen Nachfolger des Polizeipräsidenten Franz Lutz werden es schwer haben, diese Marke zu unterbieten: Knapp über 42 000 Straftaten im vergangenen Jahr in Stuttgart sind so wenige wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. In der jüngsten Kriminalstatistik, die am Mittwoch vorgestellt worden ist, bekommt die Verbrechensbekämpfung sozusagen einen Corona-Bonus.