Kriminalstatistik 2025: Straftaten in Ludwigsburg bleiben im Rahmen – doch einiges fällt auf

In der Summe gab es in Ludwigsburg im Jahr 2025 nicht außergewöhnlich viele Straftaten. Trotzdem lohnt sich der Blick auf einige Auffälligkeiten – denn teilweise wird es bizarr.
Das Praktische an der polizeilichen Kriminalstatistik Ludwigsburgs aus 2025 ist, dass man sie von zwei Seiten betrachten kann. Positiv formuliert sind es im Stadtgebiet nicht mehr Straftaten geworden – im Vergleich zum Ausreißerjahr 2024 hat die Tendenz sogar wieder abgenommen. Allerdings: Weniger Straftaten werden es eben auch nicht.