Kriminalpolizei Ludwigsburg ermittelt: Unbekannter entblößt sich vor Kindern

1 Die Polizei sucht einen 30 bis 40 Jahre alten Mann. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend in Hoheneck auf dem Gelände der Grundschule zwei Siebenjährigen sein Geschlechtsteil gezeigt. Diese liefen daraufhin sofort zu ihren Müttern – was der Mann nutzte, um sich aus dem Staub zu machen.











Die Kriminalpolizei Ludwigsburg ist auf der Suche nach einem Exhibitionisten, der sich am Sonntagabend in Hoheneck vor Kindern entblößt haben soll. Die beiden Siebenjährigen – ein Mädchen und ein Junge – hatten gegen 18 Uhr auf dem Gelände der Grundschule in der Ostertagstraße neben einem Container gespielt, der derzeit für die Kernzeitbetreuung genutzt wird.