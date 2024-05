1 Das Kletterzentrum in Degerloch Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Ein 40 Jahre alter Mann ist in der Kletterhalle des Deutschen Alpenvereins in Degerloch rund 14 Meter in die Tiefe gestürzt.











Link kopiert



Ein 40 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagabend beim Absturz im Kletterzentrum Stuttgart des Deutschen Alpenvereins (DAV) tödliche Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge kletterte der 40-Jährige gegen 21.20 Uhr in der Halle an einer Kletterwand und war dabei mit einem Seil gesichert. Aus unbekannten Gründen stürzte er dann etwa 14 Meter in die Tiefe und zog sich tödliche Verletzungen zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.