Kriminalpolizei ermittelt: Spurensuche nach Leichenfund bei Sindelfingen

14 Eine zwölfköpfige Ermittlungsgruppe durchkämmt den Fundort am Goldbachsee in Sindelfingen Foto: SDMG

Am Mittwoch durchkämmt die Polizei das Gebiet rund um Goldbachsee: Sie suchen nach Spuren, die Aufschluss über den Tod der 38-jährigen Frau geben können.











In einem groß angelegten Sucheinsatz ist die Polizei am heutigen Mittwoch im Bereich Mönchsbrunnen und dem Rückhaltebecken Goldbachsee aktiv gewesen. Kriminalbeamte der Polizei Ludwigsburg durchkämmten zusammen mit Spezialeinheiten des Polizeipräsidiums Einsatz sowie Fachkräften der Kriminaltechnik ein größeres Waldgebiet. Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei der Maßnahme um eine gezielte Spurensuche im Zusammenhang mit dem Fund einer Frauenleiche am 22. Mai dieses Jahres.