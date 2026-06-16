Kriminalität: Zweiter mutmaßlicher Pädokrimineller in Hamburg vor Gericht

Seit Januar steht «White Tiger» vor Gericht - unter diesem Namen soll er als Jugendlicher seine Opfer im Netz zu Selbstverletzungen genötigt haben. Nun wird ein zweiter, ähnlicher Fall verhandelt.
Hamburg - Der Fall erinnert an den Pädokriminellen "White Tiger": In Hamburg steht erneut ein junger Mann vor Gericht, der Kinder und Jugendliche im Internet zu sexuellen Handlungen und Selbstverletzungen vor der Webcam genötigt haben soll. Die sieben Opfer waren laut Anklage Mädchen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren. Zudem werden dem 18-Jährigen schwulenfeindliche Angriffe auf homosexuelle Männer vorgeworfen.