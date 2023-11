1 Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: Patrick Seeger/dpa

Drei Männer teilen sich eine Wohnung in Winterhude. Zwei von ihnen sind nun tot. Ermittler nehmen den dritten Mitbewohner als Täter in den Fokus.











Hamburg - Ein 29 Jahre alter Mann steht im Verdacht, seine zwei Mitbewohner in Hamburg getötet zu haben. Die 21 und 42 Jahre alten Männer seien am Freitagmorgen tot in ihrer Wohnung in einer Unterkunft in Winterhude aufgefunden worden, teilte die Polizei am Montag mit.