Kriminalität: Zwei kleine Kinder getötet - Mutter in U-Haft

1 Zwei kleine Kinder werden tot gefunden, die Mutter ist verletzt und steht unter Verdacht. Foto: Sven Hoppe/dpa

Am Morgen nach Heiligabend werden zwei tote Kinder und ihre verletzte Mutter im Haus der Familie in Rosenheim gefunden. Nun verdichten sich die Hinweise auf eine Täterschaft.











Rosenheim - Nach dem gewaltsamen Tod zweier kleiner Kinder im oberbayerischen Rosenheim ist deren Mutter in Untersuchungshaft genommen worden. Die 39 Jahre alte Frau sei am zweiten Weihnachtstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und in eine Justizvollzuganstalt gebracht worden, teilte die Polizei in Rosenheim am Freitag mit.