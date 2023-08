1 Die Polizei hat einen Mann gefasst, der in Berlin eine 88-Jährige getötet haben soll. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

Berlin - Nach der Tötung einer Seniorin in Berlin-Köpenick ist ein 62-Jähriger in Bayern festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft gehe von einem heimtückischen Mord aus, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Das Amtsgericht habe einen entsprechenden Haftbefehl erlassen. Der Mann befinde sich nun in Untersuchungshaft. Nach Angaben des Sprechers handelt es sich um einen Nachbarn des 85 Jahre alten Opfers.