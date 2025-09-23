Kriminalität: Wie schützt das Oktoberfest Frauen vor sexueller Gewalt?

Manche Dinge gehören zur Wiesn dazu: Bier, Dirndl - und sexuelle Übergriffe. Auch in diesem Jahr ist mit traurigen Statistiken zu rechnen. Doch es gibt auch einen Lichtblick.
München - Wiesn, das ist Tradition, Fahrgeschäfte, gute Stimmung - aber auch Rausch, Gewalt und sexuelle Übergriffe. Die bayerische Polizei betont, dass sie in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung haben will. "Jede Belästigung und jede Tätlichkeit in diesem Bereich ist eine zu viel", betonte Polizei-Vizepräsident Christian Huber vor Beginn der Wiesn. Doch wie lässt sich das verhindern?