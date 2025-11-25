Kriminalität: Weitere Festnahme nach Kunstraub im Louvre

Nach dem spektakulären Blitzeinbruch in das berühmte Pariser Museum sitzt nun ein vierter Hauptverdächtiger in Gewahrsam. Die Polizei sucht weiter nach den verschwundenen Juwelen.
Paris - Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat die Polizei nach Medienberichten einen weiteren Tatverdächtigen festgenommen. Es soll sich um den vierten direkt an dem Einbruch in das Museum beteiligten Täter handeln, berichteten die Zeitungen "Le Parisien" und "Le Figaro" unter Verweis auf die Ermittler.