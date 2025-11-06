Kriminalität: Weitere Durchsuchungen im Fall Fabian

Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsucht die Polizei erneut mehrere Objekte in Reimershagen. Am Nachmittag wollen die Ermittler weitere Details bekanntgeben.
Güstrow/Mainz - Nach Ausstrahlung der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" durchsucht die Polizei im Fall des getöteten achtjährigen Fabian aus Mecklenburg-Vorpommern mehrere Objekte. Es handele sich um Objekte mehrerer Personen in Reimershagen im Landkreises Rostock, bestätigte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur.