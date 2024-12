Kriminalität: Vor allem Berlin und München: Mehr Graffiti-Delikte bei Bahn

1 Vor allem in Ballungsräumen hat die Bahn mit Graffiti-Delikten zu kämpfen. (Archivfoto) Foto: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Deutsche Bahn kämpft weiter bundesweit mit Vandalismus auf ihren Anlagen. Für das Unternehmen ist es ein durchaus teures Problem.











Potsdam - In Berlin hat es auf Anlagen und an Fahrzeugen der Deutschen Bahn in diesem Jahr bundesweit die meisten Graffiti-Delikte gegeben. Bis Ende Oktober wurden dort 1.866 Taten angezeigt, wie die Bundespolizei in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. In der Bundeshauptstadt waren bereits in den zurückliegenden Jahren die meisten Fälle verzeichnet worden – 2023 waren es 1.904 und 2022 insgesamt 1.657.