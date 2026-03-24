Kriminalität: Von wegen Macho-Land - Spanien Vorbild im Frauenschutz

Spanien ist oft als «Macho-Land» verschrien. Doch wer genauer hinschaut, entdeckt eine Realität, die nicht ins Klischee passt. Der Frauenschutz wird hier so ernst genommen wie kaum irgendwo sonst.
Madrid - Der ahnungslose Besucher kann in Spanien schnell in die Klischeefalle tappen. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Medien nicht über eine Frau berichten, die vom Partner oder Ex-Partner getötet wurde. Es wird über neue und alte Fälle, Prozesse, Beerdigungen sowie über die Proteste empörter Angehöriger, Freunde und Nachbarn - oft ganzer Gemeinden - breit informiert. "Typisch Macho-Land! Hier ist es ja brandgefährlich für Frauen!", mag da manch ein deutscher Tourist denken.