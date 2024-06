1 Ein Bundespolizist zeigt am Hauptbahnhof in Hamburg sichergestellte Messer. Das Waffenverbot bremst manche in Stuttgart nicht aus. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

In der Stuttgarter Waffen- und Messerverbotszone, aber auch in Mannheim und Heilbronn sind unter anderem Klingen untersagt. Dutzende Waffen wurden eingezogen - aber einige Menschen bremst das nicht.











Messer dürfen zwar in der Stuttgarter Innenstadt zu bestimmten Zeiten nicht mehr getragen werden. Das Verbot scheint aber den einen oder anderen nicht weiter zu stören. Nach Angaben des Innenministeriums wurden allein im vergangenen Jahr 53 Messerangriffe im Bereich der Verbotszone registriert. Davon richteten sich 2 gegen das Leben eines anderen, weitere 19 wurden von der Polizei als Raub eingestuft, 18 als Körperverletzung und 14 als Bedrohung. Für die Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim liegen keine Zahlen vor, die Zone in Heilbronn gibt es erst seit zwei Wochen.