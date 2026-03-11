Kriminalität: Vergewaltigung in Jugendzentrum? - Polizei spät informiert

Erst als sich das Opfer einer Polizistin anvertraut, kommt der Fall ans Licht: Eine mutmaßliche Vergewaltigung in einem Jugendzentrum blieb offenbar lange ungemeldet. Dringende Fragen stehen im Raum.
Berlin - Nach Vergewaltigungsvorwürfen in einem Jugendzentrum in Berlin-Neukölln ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Laut einem Zeitungsbericht sollen Sozialarbeiter der Einrichtung den Fall nicht an die Polizei gemeldet haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erklärte, die Prüfung stehe noch am Anfang. Weitere Auskünfte könnten derzeit nicht erteilt werden.