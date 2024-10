Kriminalität: USA: 15-Jähriger soll seine Familie ermordet haben

3 Mahnwache für die Opfer. Die Menschen in der Stadt Fall City stehen unter Schock. Foto: Jennifer Buchanan/The Seattle Times/AP/dpa

Ein Kriminalfall erschüttert die USA: Ein 15 Jahre altes Kind soll seine Eltern und drei Geschwister erschossen haben. Nur die 11 Jahre alte Schwester konnte sich verletzt in Rettung bringen.











Seattle - Die brutale Tötung von fünf Familienmitgliedern erschüttert den US-Bundesstaat Washington. Am Samstag kamen Menschen zu einer Trauerfeier in einer Kirche zusammen. Der 15 Jahre alte Sohn der getöteten Eltern wurde am Donnerstag des fünffachen Mordes und des versuchten Mordes angeklagt, berichten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf Gerichtsdokumente.