Kriminalität: „Unglaublich dreist“ – Esslinger warnt vor Betrug bei Autoverkauf

Ein Mann aus Esslingen wollte sein Auto verkaufen und ist dabei auf Betrüger hereingefallen. Deren Masche ist verblüffend einfach.
Zweifel, dass mit den Käufern etwas nicht stimmen könnte, kamen einem Autobesitzer aus Esslingen erst, als die drei Männer mit seinem Wagen schon verschwunden waren. Seit Monaten wartet der 74-Jährige vergeblich auf sein Geld. Der Toyota, den er auf der Plattform Kleinanzeigen zum Preis von 10 500 Euro anbot, steht unterdessen bei einem Gebrauchtwarenhändler im Remstal. Der will den Wagen partout nicht herausrücken. Der Esslinger ist überzeugt, dass es noch mehr Opfer in der Region gibt, die auf eine solche Masche hereingefallen sind. „Das ist natürlich peinlich und niemand wird das an die große Glocke hängen“, vermutet er. Umso wichtiger ist es ihm, seine Geschichte zu erzählen – und so andere zu warnen.