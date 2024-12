1 Luigi M. wird am Dienstag, 10. Dezember, in das Gerichtsgebäude von Blair County gebracht. Foto: Benjamin B. Braun/Pittsburgh Post-Gazette via AP/dpa

Ein Verdächtiger im Fall der tödlichen Schüsse auf einen US-Versicherungschef sitzt in U-Haft. Die Polizei sieht in einem handgeschriebenen Manifest Hinweise auf ein Motiv - und befürchtet Nachahmer.











New York - Der Verdächtige im Fall der tödlichen Schüsse auf den Chef eines US-Versicherungskonzerns sieht sich nach Einschätzung der Polizei als "Held". Das geht aus einem Bericht der Polizei in New York hervor, der der "New York Times" und dem Sender CNN vorliegt.