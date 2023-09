1 Zwischen den Bäumen gegenüber eines Seiteneingangs eines Schulzentrums in Lohr am Main ist ein toter Jugendlicher gefunden worden. Foto: Pia Bayer/dpa

Die Polizei findet einen leblosen Jugendlichen in der Grünanlage neben einer Schule. Wie ist der 14-Jährige ums Leben gekommen? Ermittlungen laufen.











Lohr am Main - Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen bei einem Schulzentrum in Unterfranken sucht die Kripo am Tatort nach einer Schusswaffe. Der tatverdächtige Jugendliche sollte unterdessen einem Ermittlungsrichter in Würzburg vorgeführt werden, der dann über einen möglichen Haftbefehl entscheidet.