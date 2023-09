1 Einsatzkräfte auf dem Gelände eines Schulzentrums. Foto: Höfig/NEWS5/dpa

Ein Jugendlicher geht in der Kleinstadt Lohr am Main ins Polizeirevier und meldet ein Tötungsdelikt. Auf dem Gelände einer Schule findet eine Streife das Opfer. Tatverdächtig ist ein Teenager.











Lohr am Main - Ein 14-jähriger ist am Freitag auf einem Schulgelände in Lohr am Main tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen im Teenageralter unter dem Verdacht eines Tötungsdelikts fest. Er solle am Samstag dem Haftrichter in Würzburg vorgeführt werden, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Würzburg. Die Hintergründe seien noch völlig unklar.