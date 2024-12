1 Der Schütze soll dunkle Kleidung und eine Kapuze getragen haben. Foto: New York City Police Department/ZUMA Press Wire/dpa

New York fahndet nach dem Schützen, der einen Versicherungschef vor einem Hotel erschossen hat. Er scheint sowohl die Tat als auch seine anschließende Flucht gut vorbereitet zu haben.











New York - Nach den tödlichen Schüssen auf einen US-Versicherungschef im Herzen New Yorks ist der Täter weiter auf der Flucht. Auch in der Nacht zum Donnerstag suchten Einsatzkräfte in der US-Metropole mit einem Großaufgebot der Polizei, Drohnen und Spürhunden nach ihm, wie die "New York Times" berichtete.