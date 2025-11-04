Kriminalität: Teenager soll Jugendliche zu Selbstverletzung genötigt haben

Der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Er soll Teil einer Splittergruppe eines kriminellen Online-Netzwerkes gewesen sein.
Karlsruhe/Ludwigsburg - Ein 16-Jähriger soll Jugendliche über Online-Spiele dazu genötigt haben, sich selbst zu verletzten. Der Teenager soll einer Splittergruppe des kriminellen Online-Netzwerkes 764 angehören, wie das Cybercrime-Zentrum Baden-Württemberg in Karlsruhe, das Polizeipräsidium Ludwigsburg und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg mitteilten. Die Gruppierung habe es insbesondere auf Kinder und Jugendliche abgesehen.