1 Journalisten stehen in der Nähe des Arade-Stausees in Portugal, wo vor 16 Jahren ein Mädchen spurlos verschwand. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Auf Antrag des Bundeskriminalamtes (BKA) haben Polizisten in Portugal eine weitere Suchaktion gestartet. Seit Mai 2007 ist Madeleine McCann spurlos verschwunden.









Braunschweig/Lissabon - Bei der neuerlichen Suchaktion im Fall der vor 16 Jahren verschwundenen Madeleine McCann in der vergangenen Woche wurden Gegenstände sichergestellt. "Ob einzelne der Gegenstände tatsächlich einen Bezug zu dem Fall Madeleine McCann haben, lässt sich derzeit noch nicht sagen", teilte die Staatsanwaltschaft Braunschweig am Donnerstag mit. Die Gegenstände sollen in den kommenden Tagen ausgewertet werden.